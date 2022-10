Teatrabile apre la stagione con lo spettacolo “ZiFonso” di Pierluigi Tortora

Si apre la nuova stagione di Teatrabile che ormai da trentadue anni attua con regolarità iniziative di diffusione della pratica teatrale con corsi, laboratori e spettacoli.

Domenica 30 ottobre alle ore 18,00 in Via Ficara – Piazza d’Arti ci sarà lo spettacolo “ZiFonso” scritto e interpretato da Pierluigi Tortora.

La storia è liberamente ispirata al salesiano Don Alfonso Alfano detto Zi’ Fonso - uno degli eredi di Don Bosco - sacerdote che a Caserta ha sempre speso la sua vita formando ragazzi tra iniziative sportive e catechismo, preghiera, impegno sociale e ascolto.

ZiFonso sin da bambino è stato mosso da principi cristiani che lo hanno aiutato a raggiungere le classi più umili e disagiate portando avanti la sua missione sacerdotale fino alla fine.

Pierluigi Tortora ha preso parte a varie produzioni dei Teatri Uniti di Napoli con Toni Servillo e Paolo Sorrentino. Ha lavorato con Angelo Ferracuti, Alessandro Gassman e molti altri ed anche nel cinema. Negli anni la ricerca e lo studio e tanti anni di palcoscenico hanno contribuito alla formazione continua. Ha fondato inoltre Il teatro della Bugia, I teatri invisibili, La bottega del teatro.

Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 7 € intero - 5 € per soci e ragazzi

Per info e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefona ai seguenti numeri: 329 6777332 - 347 1626712