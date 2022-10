La Sezione AISM della Provincia di L’Aquila organizza per il giorno 27/10/2022 ore 18.00 presso la sede in Via Fontamara 12 Cavalletto D’Ocre, SM CAFE’ un incontro informativo dedicato alle persone con SM, familiari e amici per parlare del Long Covid e Sclerosi Multipla.

Interverrà il Dott. Rocco Totaro Neurologo del Centro Malattie Demanializzanti dell’Ospedale dell’Aquila, Sarà un momento di confronto con l’esperto che risponderà alle domande dirette dei partecipanti.