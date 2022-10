Il 27 ottobre l'ultimo appuntamento dei "Concerti del Giovedì" del Conservatorio "Casella"

Si conclude giovedì prossimo 27 ottobre la programmazione dei “Concerti del Giovedì” organizzati dal Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.

La chiusura del programma 2022 è affidata ad un appuntamento imperdibile che si svolgerà presso l’Auditorium del Conservatorio (Via F. Savini 6 - L’Aquila) a partire dalle ore 18:00.

Si tratta del Concerto per Chitarra ed Orchestra che vede protagonisti il trio chitarristico, Fernando Lepri, Senio Diaz, Roberto Vallini, e l’ Orchestra Accademica del Conservatorio diretta dal Maestro Guillaume Boulay.

Saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi (1678 - 1741), Concerto in Re maggiore RV93 (Allegro – Largo - Allegro); di Ferdinando Carulli (1770 - 1841), Concerto in La maggiore op. 8 (Allegro – Polacca); di Joaquín Rodrigo (1901 - 1999); di Concierto de Aranjuez (Allegro con spirito - Adagio - Allegro gentile) e di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 - 1968), Concerto in Re op. 99 (Allegretto – Andantino alla Romanza – Ritmico e Cavalleresco).

Quattro concerti per chitarra e orchestra, appartenenti a epoche diverse. Quale che sia l’etimologia, se cum certare (gareggiare insieme) o cum serere (intrecciare insieme), la parola “concerto” significa innanzitutto “accordo, intesa, concordia”. Nel campo musicale, prima che esecuzione o trattenimento la parola indica composizioni in cui un complesso di esecutori suonano insieme, dialogando a più voci, tra cui una o più emergono, ora distinguendosi sulle altre, ora cantando insieme alle altre, in accordo: espressione della capacità della musica, linguaggio inclusivo per eccellenza, di mettere assieme, armonizzare, accordare, concertare appunto.