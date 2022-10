Dal 5 al 12 Novembre Cantine aperte a San Martino

Dal 5 al 12 Novembre in 9 aziende del Movimento Turismo del Vino Abruzzo torna Cantine Aperte a San Martino, la versione tardo-autunnale dell’evento è dedicata ai vini nuovi del fortunato format dell’associazione enoturistica più importante della regione.

en 9 cantine come detto pronte ad accogliere tanti winelovers con un programma ricco di tour guidati e degustazioni, presentazioni di nuovi vini, passeggiate per ammirare il foliage dei vigneti, pranzi domenicali, aperitivi serali e molto altro.

Negli ultimi anni i vignaioli abruzzesi avevano un po’ “trascurato” la manifestazione probabilmente per via del forte legame storico della stessa con il vino novello, un prodotto che in tutta Italia sta avendo una forte flessione, invece per questo 2022 l’evento ha ritrovato una giusta dimensione dopo gli appuntamenti della vendemmia didattica approfittando anche del bel clima che in questo fine Ottobre sta regalando all’Abruzzo giornate quasi estive.

Si parte il weekend del 5 e 6 Novembre con Faraone Vini a Giulianova mentre da Cantine Mucci a Torino di Sangro e Dora Sarchese a Ortona solo domenica 6.

Venerdì 11 Novembre è il turno di Cantine Maligni a Chieti, mentre sabato 12 Novembre eventi da Feudo Antico a Tollo, Tenuta Ferrante a Lanciano e Tenuta Cerulli Spinozzi a Canzano.

Domenica 13 Tenuta Tre Gemme a Catignano mentre Fattoria Licia a Villamagna accoglierà enoturisti da venerdì 11 a domenica 13.

“C’è sempre più voglia di frequentare le cantine e questo fa ben sperare per il futuro” dice il Presidente del Movimento Turismo Vino Nicola D’Auria, che continua “in Abruzzo stiamo vivendo una stagione di grande fermento con il perfetto connubio tra la sempre maggiore curiosità e attenzione degli appassionati di vino e la proattività delle cantine associate al Movimento che trovano sempre più occasioni per offrire esperienze di qualità e divertimento. Buon Cantine Aperte a San Martino!”