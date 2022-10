Il 27 ottobre le Ass TerreMutate e Donatella Tellini ricordano la giornalista Luisa Pronzato

Giovedì 27 ottobre, all’interno della sala conferenze del GSSI (Viale Crispi 7), alle ore 17:30, si terrà un’iniziativa dal titolo "Cara Luisa parliamone ancora. Un dialogo mai interrotto con Luisa Pronzato", organizzata dalle associazioni Donne TerreMutate e Donatella Tellini, in ricordo di Luisa Pronzato giornalista della "27esima ora"/Corriere della sera, femminista, donna e cronista libera, che ci ha lasciato nella notte tra il 7 e l'8 febbraio.

Luisa pronzato è stata autrice di un docuweb realizzato a L’Aquila “Le (r)esistenti", pubblicato il 6 aprile 2012 sul blog La 27ora/Corriere della Sera, nel quale 14 giornaliste hanno condiviso con le donne del territorio aquilano memoria, testimonianze, pensieri. Il docu web racconta e fa raccontare 27 donne, all’iniziativa prenderanno alcune giornaliste della 27ora protagoniste del progetto, ovvero, Barbara Stefanelli, Stefania Ulivi, Claudia Voltattorni.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Simona Giannangeli.

Le associazioni in una nota scrivono “Nei giorni difficili del doposisma Luisa ci fece sentire la sua calda e partecipe presenza, promuovendo e curando il docu web Le (r)esistenti. Resta per tutte noi un validissimo progetto di partecipazione e memoria collettiva che, a distanza di dieci anni, non perde la sua attualità."

“Non interviste, non reportage, in realtà neanche storie. Dialoghi. Ventisette dettagli che compongono una visione unica. Raccontata da un punto di vista-vita su L’Aquila. Attraverso la voce delle donne si coglie quella di un’intera società. Intorno a loro, che percorrono la città per lavorare, essere famiglia, divertirsi, cercare e rispondere a bisogni, si catalizzano uomini, bambini, attività, servizi. E allo, stesso tempo, equilibri e disequilibri (qui accelerati) condivisi dalle donne che vivono in altre città.” Queste alcune parole di Luisa Pronzato il 6 aprile 2012 riportate nell’articolo "All’Aquila Le (r)esistenti si raccontano in un progetto della 27esima ora", pubblicato il 6 aprile 2012.