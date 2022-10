La Lanterna Magica celebra la Giornata Mondiale del patrimonio audiovisivo

L’Istituto cinematografico dell'Aquila “La Lanterna magica” celebra oggi, presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale d'Abruzzo, la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo proclamata dalla Conferenza Generale dell'Unesco, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori del patrimonio documentario audiovisivo.



Ampia la collezione conservata dal Centro Archivio Cinematografico, dedicata agli audiovisivi, che racconta e mostra le attività l’attività de La Lanterna Magica in oltre 40 anni.



Tanti i grandi maestri del cinema che sono passati nella storia della città dal 1981 ad oggi e che hanno lasciato tracce indelebili con convegni, stage e workshop.



In corso la trascrizione digitale di tutto questo prezioso patrimonio per la preservazione e conservazione il cui fine ultimo è la catalogazione all'interno di un database Nazionale accessibile agli studiosi.



L'attività dell'Istituto pone particolare attenzione alle nuove tecnologie digitali ed alle professioni ad esse collegate per una fruizione all'avanguardia degli audiovisivi con le tecniche in NFT e in realtà aumentata utilizzando le piattaforme del Metaverso.



L'Istituto Cinematografico dell'Aquila è entrato nel mondo NFT con la sua prima collezione intitolata “I costumi della Lanterna Magica”.



Madrina dell’evento l’attrice e influencer Sara Ricci che afferma “oggi è una giornata importante, perché si parla della nostra memoria”