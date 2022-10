Assemblea pubblica e concerto degli Assalti Frontali per i 13 anni di Casematte

29 e 31 ottobre CaseMatte festeggia i suoi 13 anni: celebra un nuovo compleanno l'esperienza autogestita della città dell'Aquila.



Importanti appuntamenti per l'occasione, a partire dal 29 ottobre, alle 17:30, con l’assemblea pubblica “ricominciare a lottare” a cui sono stati invitati collettivi e organizzazioni provenienti da altre zone dell'Abruzzo, ma anche da Roma e dalle Marche.



"Riteniamo sia importante ricominciare: a conoscersi, confrontarsi, fare politica insieme, stringere relazioni ed alleanze reali, fare analisi, organizzarsi praticamente nei territori” si legge nell'appello che è possibile leggere integralmente on line.



“In un momento storico caratterizzato dalla centralità della guerra - continua la nota - dalla crisi energetica ed economica che in Italia è solo all'inizio, dai rigurgiti nazionalisti e ultra-conservatori che attraversano l'Europa e il nostro Paese, sentiamo il bisogno di costruire insieme un percorso pragmatico, concreto ma anche di visione, ricomponendo un blocco sociale tra e nelle nostre città e paesi”.



Dopo la cena, a partire dalle 21:30, spazio al Rap, linguaggio con cui lo spazio di CM è nato e cresciuto.

Si inizia con il microfono aperto che farà esprimere talenti giovani, meno giovani e giovanissimi dell’underground locale, sotto l’attenta regia della Slammer Sound Crew.



Subito dopo sarà la volta dello storico gruppo di Assalti Frontali. Duo romano da trent’anni sulla scena, pionieri dal rap in italiano, tornati alla ribalta con il nuovo album uscito quest’estate “Courage”: 13 brani di "rap militante" che però suona fresco e attuale.



I festeggiamenti per i 13 anni dello spazio continueranno ancora lunedì 31 ottobre, il giorno di Halloween: dalle ore 19.00 mostruose creature mitologiche di varie culture attraverseranno il Parco di Collemaggio, per la “Sfilata orrida: mostri in mostra” organizzata da La Kap di Fontecchio, a seguire cena sociale mostruosa e dalle 22.00 si inizierà con i concerti live di Wide Hips (garage punk da Teramo) e Terrorist Bengala Party (surf post atomico da Roma), e infine djset esplosivo!