29 ottobre un'escursione in centro storico sulle orme delle grandi donne che lo hanno attraversato

Un’escursione in centro città, che ripercorrerà le orme di alcune donne aquilane. È l’evento che l’associazione CulturAQuila realizzerà sabato 29 ottobre a partire dalle ore 18.00 tra i vicoli della città, dalla durata di circa due ore.

Il percorso sarà snodato tra le viuzze del centro storico: partendo da porta Bazzano, si parlerà di figure emblematiche per L’Aquila come Barbara Micarelli, delle donne aquilane durante la guerra di Braccio da Montone, di Maria Pereyra Camponeschi, seguendo le orme di due figure aquilane come Laudomia Bonanni e Maria Federici Agamben, terminando la passeggiata davanti Palazzo Margherita dove si parlerà di Margherita d’Austria di cui quest’anno ricorre il cinquecentesimo anniversario della nascita.

Si passeggerà lungo la storia della città e delle sue donne attraverso luminosi esempi di valore politico, culturale, religioso e sociale mostrando come in più occasioni L’Aquila ospitò, diede i natali o accolse grandi donne che con il loro genio ed estro e la loro forza e determinazione, furono in grado da sole di cambiare la storia. Ed è di queste donne aquilane che si parlerà percorrendo i vicoli, andando a sfogliare le pagine non solo della storia passata, ma anche di quella recente.

Per informazioni e costi 340.6698639 Luisa (anche whatsapp) oppure 347.8798647 Alessandro. Per partecipare si richiede cortesemente la prenotazione.