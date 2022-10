Tante novità al Maxxi L'Aquila, a partire da Maxxi Halloween

Riprendono con l’autunno le attività educative per giovani, adulti e famiglie al MAXXI L’Aquila con un fitto cartellone di date e di eventi a partire dalle giornate dedicate ad Halloween con laboratori, aperture straordinarie e visite guidate gratuite.

Si parte con MAXXI Halloween, un divertente laboratorio per famiglie con bambine e bambini dai 5 anni in su pensato per celebrare la festa più spaventosa dell’anno, alla scoperta di alcune installazioni della mostra Afterimage tra fantasmi, cacciatori e sinistre creature. Già sold out l’appuntamento di domenica 30 novembre. Posti disponibili invece per la data di Lunedì 31 ottobre alle 18:00.

Per partecipare occorre prenotarsi all’indirizzo: https://maxxilaquila.art/evento/maxxi-halloween-31ott2022/.

Sempre nei giorni di Halloween aperture straordinarie del museo nelle giornate di lunedì 31 ottobre (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17.30 alle 00.30) e di martedì 01 novembre dalle 10:00 alle 19:00. Visite guidate gratuite fino a esaurimento posti previo acquisto del biglietto del museo lunedì 31 ottobre alle 22.30 e martedì 1 novembre alle ore 17.00.

I laboratori per famiglie andranno avanti nei mesi di novembre e dicembre e saranno dedicati agli artisti presenti nella mostra Afterimage curata da Bartolomeo Pietromarchi e Alessandro Rabottini allestita in museo dallo scorso luglio.

Si comincia da Hana Miletic il 12 novembre per poi continuare nel mese di dicembre con appuntamenti dedicati a Benni Bosetto, sabato 3 dicembre, Frida Orupabo giovedì 8 dicembre e Thomas Demand lunedì 26 dicembre. A questi si aggiungeranno poi altre date dedicate al Natale.

Una novità per il MAXXI L’Aquila saranno invece i workshop per adulti e ragazzi. Due appuntamenti al mese, in novembre e dicembre, per creare lasciandosi ispirare dalle opere esposte in mostra di Benni Bosetto e Thomas Demand. Continua, inoltre, il ricco programma di visite guidate per scoprire Palazzo Ardinghelli e la mostra in corso.

Sempre nel mese di novembre, il MAXXI L’Aquila ospita il ciclo Film Screening con la proiezione di lavori dedicati alla vita e alle opere di tre grandi interpreti della creatività contemporanea: Aldo Rossi Design di Francesca Molteni e Mattia Colombo (12 novembre), Alik Cavaliere.

L’universo verde di Nino Cannatà (19 novembre) e Beverly Pepper – a passage of time di Luca Cococcetta e Marco Zaccarelli (26 novembre).

Tutti gli appuntamenti del ciclo sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Un novembre particolarmente ricco durante il quale in museo si terranno anche presentazioni di libri, concerti e appuntamenti dedicati al MAXXIVERSO, la sede virtuale che il MAXXI ha aperto nel metaverso. Il calendario è in costante aggiornamento e tutti gli appuntamenti vengono pubblicati sul sito www.maxxilaquila.art

Il MAXXI L’Aquila osserva al momento l’orario invernale con le seguenti aperture: giovedì 9 – 13 venerdì 9 – 13 e 16 – 19, sabato e domenica 10 – 19. MAXXI L’Aquila | Piazza Santa Maria Paganica 15, L’Aquila