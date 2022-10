L'Arcidiocesi lancia il logo e il sito per l'anno della misericordia

La Perdonanza, l’indulgenza plenaria donata da Papa Celestino V a L’Aquila, come già noto, è stata prorogata fino al 28 agosto 2023 per una speciale concessione delle Penitenzieria Apostolica.

Dopo la Visita Pastorale di Papa Francesco a L’Aquila, lo scorso 28 agosto, pur essendosi chiusi i battenti della Porta Santa i fedeli potranno comunque ottenere l’indulgenza plenaria ogni giorno fino alla prossima edizione della Perdonanza del 2023, visitando la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e adempiendo le prescrizioni rituali stabilite.

Un anno giubilare, l’Anno della Misericordia, che vede impegnate la Chiesa Aquilana con le altre Istituzioni per promuovere il messaggio di perdono donato proprio nel Capoluogo abruzzese nel 1294, con la bolla Inter Sanctorum solemnia, dal santo Pontefice Pietro del Morrone.

Per promuovere la partecipazione e l’accoglienza dei pellegrini, l’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di L'Aquila ha provveduto a realizzare un apposito logo e a pubblicare il sito www.annodellamisericordia.it Attraverso il sito web - che avrà anche una versione in inglese - le diocesi, le parrocchie e i gruppi organizzati potranno prenotare il pellegrinaggio e la visita della Basilica per l’intero Anno della Misericordia.

Nello stesso sito è riportato anche il calendario dei pellegrinaggi che le zone pastorali (foranie) dell’Arcidiocesi di L'Aquila faranno durante l’ Anno della Misericordia a Collemaggio.

Inaugurati anche canali social su Facebook e Instagram (@annodellamisericordia) per promuovere l’Anno della Misericordia e quindi la Perdonanza Celestiniana, riconosciuta anche patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco.