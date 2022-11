Il Panathlon Club L'Aquila conferma le cariche nell'Assemblea e lancia nuove attività

Il Panathlon Club L’Aquila nell'ultima “Assemblea Organizzativa e Programmatica” ha confermato Francesco Tironi nella carica di Presidente e Natalino Benedetti, Guido Grecchi, Carlotta Ludovici, Riccardo Mariani, Berardino Marinacci, Antonio Petrella, Paolo Scimia nella carica di Consiglieri.

Il Presidente ha fatto un bilancio delle attività messe in campo dal Club nonostante le restrizioni e le difficoltà dovute al Covid, alle crisi economica ed energetica. Un bilancio sicuramente positivo considerate le numerose iniziative alle quali il Club ha partecipato, “in presenza” o “in remoto”, in ambiti nazionale, regionale e locale; tra esse:

- le partecipazioni alle Assemblee Elettive del Panathlon International, del Distretto Italia e dell'Area 07;

- la promozione di dibattiti sui temi “Il Panathlon per lo sport”, “L'automobilismo sportivo nella Provincia dell'Aquila”, “Le specialità di tiro dei Campionati Italiani U.I.T.S.”;

- la partecipazione alle manifestazioni organizzate da “Special Olimpics Team L’Aquila”; la partecipazione alle cerimonie di premiazione degli “Internazionali d’Italia Open Camp. Naz.le CSNE” 2020 e 2021 organizzati da “Centro Polisportivo Giovanile Aquilano asd”; dell’”Aquila Rugby 17”, vincitrice del “Memorial Sebastiani”, del “5° Meeting Città dell'Aquila” organizzato dalla “Atletica L'Aquila asd”, la premiazione di atleti della Sezione di L'Aquila del “Tiro a Segno Nazionale”.

Il Panathlon Club L’Aquila è da sempre in prima linea per la crescita dello sport dilettantistico e per la tutela dei suoi valori, minacciati dal professionismo che ha trasformato lo sport in spettacolo ad esclusivo servizio di interessi economici estranei ai principi educativi e formativi dei giovani.

Dopo l’Assemblea si è tenuta la cena conviviale come sempre animata dallo spirito di amicizia e solidarietà sportiva che caratterizza l’appartenenza al Club.

Tra i prossimi appuntamenti di rilievo spicca la consegna dei premi Panathlon riservati a società, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e cittadini che si sono particolarmente distinti nelle loro attività a favore dello sport.

Il Panathlon Club L’Aquila presto inaugurerà la sua sede ubicata nel centro storico della nostra città a pochi metri da Piazza Duomo.