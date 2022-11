Fondazione Carispaq, quattro appuntamenti per un turismo esperienziale

La prima esperienza di visite guidate teatralizzate itineranti, un progetto realizzato dalla Fondazione Carispaq che nasce con l’obiettivo di sperimentare nuovi modi di fare turismo: “il nostro obiettivo è scoprire la città attraverso un nuovo format di visita guidata che propone spettacoli teatrali itineranti e anche un modo nuovo di fare turismo, in mezzo alla gente, tra le vie e nelle piazze, dentro i cortili del centro storico alla scoperta della storia dei luoghi e del territorio.” afferma Domenico Taglieri, Presidente della Fondazione Carispaq.



Si tratta di quattro eventi gratuiti realizzati in collaborazione con WelcomeAq, la compagnia teatrale Fenix1530 diretta da Luca Basile e il Tour Operator “I Viaggi di Adriano” che hanno già sperimentato con successo proposte turistiche di questo tipo in tutta Italia.



La città quindi diviene palcoscenico naturale, per conoscere la storia del territorio tramite le voci e i talenti di attori professionisti.



“L’obiettivo è vivere un'esperienza di turismo emozionale sicuramente indimenticabile, esperienza unica nel suo genere e che traccia nuove frontiere del turismo esperienziale” aggiunge Domenico Taglieri.



Il primo appuntamento è previsto per il 5 novembre con “Ultimo Atto – processo alla storia del fascismo e l’operazione Quercia” e con due turni di visita alle 11 e alle 15; mentre alle 18, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq (C.so Vittorio Emanuele II 196) si terrà una Conferenza dello storico Walter Cavalieri proprio sull’Operazione Quercia. Siamo nel 1943, è il 25 luglio e Benito Mussolini è stato appena arrestato, ma finirà la sua prigionia sul Gran Sasso presso l'Hotel Campo Imperatore: questa la cornice dell'evento che accompagnerà gli spettatori tra i palazzi aquilani del ventennio, lo sfondo dei momenti concitati che segnarono la caduta del Fascismo. Verranno ricordati anche i momenti più difficili dell'occupazione tedesca a L'Aquila dall’eccidio dei 9 Martiri fino al bombardamento della Zecca.



Secondo atteso appuntamento per il 26 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con “Beatrice Cenci- la storia”, la vita di sofferenze di Beatrice, giustiziata sul patibolo per parricidio di fronte a tutti.



Un altro emozionante appuntamento quello del 10 dicembre, la cornice è quella medievale, tra leggenda e realtà gli spettatori saranno accompagnati con due attori professionisti in costume d'epoca in una visita teatralizzata e per finire l’evento del 16 febbraio, nell'affascinante cuore del centro storico dell'Aquila all’insegna delle vicessitudini del “Il Marchese del Grillo”.



“Già in estate, abbiamo sperimentato questo nuovo modo di attrarre turisti, con la visita teatralizzata del “Il caso Aldo Moro e le coincidenze aquilane” ed “Il Matrimonio del vice re Lalle Pietro Camponeschi” - dichiara Andrea Spacca Presidente della Cooperativa Sociale Explora Tourism - L'idea, innovativa, è stata molto apprezzata anche dai cittadini aquilani , ma soprattutto dai gestori di alberghi e B&B che hanno potuto legare gli eventi alla vendita delle camere. Nell'ottica di attrarre un turismo destagionalizzato, abbiamo pensato di riproporre in questi mesi di calo delle presenze turistiche un format che è stato molto gradito anche dagli aquilani, tanto che abbiamo registrato già il sold out per la prima uscita. Mi preme ringraziare la Fondazione Carispaq che ha creduto in questo progetto sostenendone la prima vera proposta articolata su più mesi, con la prospettiva che possa prendere piede e diventare un modo strutturato di far conoscere la nostra città”.