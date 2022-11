A Roma la grande manifestazione per la pace, dall'Aquila in partenza due pullman

Oggi, 5 novembre, si terrà a Roma la grande manifestazione nazionale contro la guerra promossa dalle principali sigle che compongono il movimento per la pace.

Stamattina si sono riunite circa 120 persone dinanzi al piazzale della CGIL per la partenza, sono infatti due gli autobus in partenza dall'Aquila per partecipare alla manifestazione.

L'iniziativa è stata promossa dalla rete Europe for Peace della quale fanno parte l'Anpi, la CGIL, l'Arci, diversi movimenti cattolici, le associazioni femministe e molte altre organizzazioni pacifiste.

La manifestazione comincerà a piazza della Repubblica alle ore 12:00, si procederà con un corteo fino a Piazza San Giovanni in Laterano dove si terrà il sit in con numerosi interventi.