Petrocchi presso la Parrocchia Universitaria celebrerà la messa per l'inizio dell'anno accademico

Il prossimo lunedì 7 novembre nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in Via Sassa, sede della Parrocchia Universitaria, l’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi presiederà alle ore 19,30 la Santa Messa per l’inizio dell’anno accademico 2022/2023, alla presenza di rappresentanti dell'Università aquilana con il Magnifico Rettore Prof. Edoardo Alesse, e rappresentanti di altri Istituti presenti in città: Gran Sasso Science Institute (GSSI), Accademia di Belle Arti e Conservatorio Musicale “A. Casella”.

"Alla celebrazione, che sarà animata dal Coro della Parrocchia Universitaria" ha dichiarato il Parroco don Federico Palmerini " sono invitati a partecipare, oltre gli studenti della città che vorranno affidare al Signore il loro impegno per questo anno di studi, anche dottorandi, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo aquilano e degli altri Istituti di Istruzione Universitaria. Alla comune preghiera sono invitati a partecipare, altresì, quanti altri si sentono in comunione con il mondo accademico aquilano, caposaldo del tessuto culturale e sociale di questa città."