Presentato il Premio Nazionale dell'Innovazione che si terrà a L'Aquila

Sarà l'Aquila ad ospitare la 20° edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la business plan competition più importante d'italia, in cui si sfidano i 67 progetti innovativi che hanno superato la selezione delle StartCup, le competizioni regionali collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNICube.

Alla Finale nazionale accedono infatti i migliori progetti di impresa hi-tech nati dalla ricerca di 53 atenei e incubatori universitari in 16 regioni d'Italia. E quest'anno, oltre al titolo di vincitore assoluto e ai 4 premi settoriali, i finalisti si contenderanno il Premio Green&Blue per i progetti imprenditoriali che provano a contrastare l'emergenza climatica.

«Sono oltre 3.000 i neo-imprenditori che hanno presentato quasi 1.000 idee di impresa e oltre 400 business plan con l'obiettivo di sviluppare nuove imprese innovative dai risultati della ricerca accademica attraverso un percorso generativo unico - ha sottolineato il Presidente dell'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari - PNICube Alessandro Grandi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - un percorso che l'OCSE ha riconosciuto come best practice per la capacità di mettere in rete i network locali per la promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità accademica.» Promosso da PNICube, il PNI quest'anno è organizzato dall'Università degli Studi dell'Aquila in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l'Associazione Innovalley, grazie al sostegno di Regione Abruzzo e del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, con la main partnership del Gruppo Iren e la main sponsorship del Gruppo Intesa Sanpaolo, GEDI e Prysmian.

II PNI 2022 si svolgerà nel Palazzo dell'Emiciclo nelle giornate 1 e 2 dicembre 2022.

Durante la prima giornata di Innovation Expo startup & spinoff (9:30-18:30) aziende, investitori e "open innovator" potranno accedere agli stand dei migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con i quali sarà poi possibile approfondire opportunità di business.

Il 2 dicembre (9:30-13:30), invece, andrà in scena - anche in streaming - la sfida finale a suon di pitch e la cerimonia di premiazione. 167 finalisti provenienti da tutta Italia si contenderanno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno - IREN Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Sciences-MEDTech - e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2022, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI.

Novità di quest'anno, il Premio Green&Blue, rivolto a progetti potenzialmente capaci di significativo impatto sul cambiamento climatico, in grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione delle risorse naturali, al fine di generare crescita economica e tutela dell'ambiente. I lavori saranno valutati da una Giuria costituita da esperti di valutazione di progetti starup provenienti dal mondo della finanza e dell'impresa.

In sede di conferenza stamapa erano presenti il presidente del Coniglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che hanno espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questo evento importante per il territorio comunale e regionale.