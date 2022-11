Inaugurato il nuovo “Training Center per il Centro Italia” all'interno dell'ESE-CTP

Questa mattina è stato inaugurato, all’interno della sede Campus dell’Edilizia a San Vittorino dell’E.S.E.-C.T.P. (l’Ente paritetico per la formazione la sicurezza la salute in edilizia della Provincia dell’Aquila), il nuovo “Training Center per il Centro Italia”, sviluppato in collaborazione con Kong SpA.

Il Centro è nato dalla volontà di unire le rispettive competenze e metterle a disposizione non solo del territorio aquilano o abruzzese ma, guardando più lontano, di tutto il Centro e Sud Italia. Nel Centro saranno erogati tutti i corsi di formazione I.R.A.T.A. (Industrial Rope Access Trade Association), i corsi di formazione S.P.R.A.T. (Society of Professional Rope Access Technicians) e i corsi di formazione G.W.O. (Global Wind Organisation).

L’Assessore regionale Pietro Quaresimale, che ha preso parte all’inaugurazione, ha definito il campus un centro di eccellenza non solo per L’Aquila ma per tutta la Regione Abruzzo. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro anche alla luce degli ultimi eventi di morti bianche.

“Come Regione Abruzzo abbiamo già costituito un comitato, insieme alla collega Verì, e abbiamo messo dei fondi con la nuova programmazione del fondo sociale per garantire la formazione delle manovalanze affinché possano lavorare in sicurezza, inoltre la formazione è un settore sicuramente attuale non solo per la sicurezza garantire in determinate condizioni leggi e quindi di rispetto della normativa di prevenzione ma è necessaria anche per qualificare determinati profili per far sì che possa avere un'agevolazione nel mondo del lavoro per questo motivo stiamo potenziando anche i centri per l'impiego con una forma di forzamento” Queste le parole di Quaresimale

Il Presidente dell’ESE CTP, Sergio Palombizio ha sottolineato l’importanza della presenza di un’eccellenza così prestigiosa nel territorio dell’Aquila e dell’Abruzzo ed ha dichiarato hai nostri microfoni “In questo luogo, che è il primo centro di questo tipo nel centro Italia, verrà fornita una formazione specifica per tutti i dipendenti iscritti in Cassa edile della provincia dell’Aquila”

In conclusione, il presidente ANCE Gianni Frattale ha dichiarato che questo centro è il simbolo del fatto che quando si fa squadra si possono portare a casa grandi risultati, Frattale ha ringraziato tutti coloro che l’hanno reso possibile ed ha dichiarato “questo centro formazione professionale richiamerà una grande attenzione dal centro Italia fino a tutto il Sud. La formazione che verrà impartita in questo centro sarà utile per tutti quei lavori che saranno realizzati nei pendii, nelle scarpate, dai rocciatori per le operazioni di recupero ed inoltre per chi fa i lavori per il recupero di facciate di edifici vincolati “