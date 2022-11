Soccorso Alpino pronti per l' inverno "in montagna informati e formati”

Con l’inizio della stagione invernale i pericoli della montagna diventano sempre più numerosi ed il rischio si innalza.

Per questo motivo abbiamo chiesto al presidente regionale del Soccorso alpino, Daniele Perilli, come ci si sta preparando per affrontare questa nuova stagione.

Il presidente ha sottolineato che la preparazione è quella di ogni anno, quella stessa attività che il soccorso alpino porta avanti 365 giorni l’anno.

“Siamo sempre operativi e sempre pronti a intervenire, è chiaro che adesso con l'avvento della stagione invernale qualche problema in più ce l'abbiamo però siamo ben attrezzati” Queste le parole del presidente Perilli, il quale ha ribadito con forza la necessità della prevenzione a tutti i livelli, “è necessario diffondere il messaggio che la gente deve andare in montagna, ma nel modo giusto “.

Inoltre, Perilli nel parlare di prevenzione ha sottolineato i due importanti aspetti di questa tematica sia la prevenzione mentale, che dispone a vivere la montagna nel giusto modo; sia la prevenzione che riguarda l’attrezzatura, avere i giusti mezzi sia per l’estate che per l’inverno, riduce al minimo gli incidenti “in montagna ci si va preparati informati e formati” con queste parole Perilli ha ricordato anche il ruolo fondamentale che viene svolto dagli istituti preposti, come Club Alpino italiano, gli istruttori nazionali all'interno del Club alpino, le guide alpine, gli accompagnatori di media montagna. Tutti questi sono strumenti per vivere la montagna in modo piacevole e sicuro.