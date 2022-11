Presentato spettacolo Familia Paone: in scena anche in Argentina, Uruguay e Paraguay

Presentato stamane lo spettacolo teatrale “Familia Paone”, un progetto artistico che nasce dall'esperienza teatrale vissuta in Sud America dal 2014 dagli attori e registi Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini.



Prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo, lo spettacolo andrà in scena in Argentina, Uruguay e Paraguay dal 20 novembre 2022 al 5 gennaio 2023: “al centro il recupero dell’identità e delle radici” spiega Stefano Angelucci Marino.



Infatti i due artisti dopo essere entrati in contatto diretto con la prima, seconda, terza e quarta generazione dei migranti italiani e abruzzesi in Argentina, sentono ora l'esigenza di affrontare il tema dell'identità e delle radici, a partire dal desiderio di conoscere la propria storia.

E’ su questo filone che nasce “Familia Paone”, una drammaturgia originale ispirata dai romanzi del realismo magico della letteratura latino-americana, frutto della rielaborazione del materiale prodotto dal processo di ricerca artistica degli artisti coinvolti.



I personaggi sono i nove membri della stessa famiglia italo-argentina, e al centro dell’opera ci sono le loro vite segnate dallo sradicamento e dalla perdita d'identità: “una storia di interazioni mancate e amori appassiti, una storia distrugge e consuma, ne esce fuori uno spaccato in parte comico in parte tragico. In particolare, l’utilizzo di diversi linguaggi, l'italiano, l'abruzzese, lo spagnolo, e il cocoliche, ovvero lo spagnolo italianizzato dagli emigranti, conferma gli incontri scontri culturali e territoriali” raccontano gli artisti.



“L’emozione è tanta perché dovevamo andare nel 2020 e i noti fatti pandemici ci hanno bloccata in Italia. Infatti questa è una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo che avevamo in cantiere appunto da 2 anni, già dal 2015 avevamo iniziato questo rapporto con L'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay, e con il TSA praticamente abbiamo messo in piedi tre esperienze produttive, questa è la quarta- racconta Stefano Angelucci, regista e attore- Famiglia Paone racconta appunto di una famiglia di oggi a partire dalla prima generazione che è sbarcata fino ad arrivare appunto alla quarta generazione e racconta del loro bisogno e della loro necessità di riconnettersi con una parte importante dell'identità personale che è l'italianità”



Ed aggiunge: “Siamo un popolo che è emigrato, siamo andati in Argentina, siamo andati anche in Sud America poi girando per il mondo si scopre che queste persone sono per davvero sospese tra due identità. Non siamo più legati alla valigia di cartone a ricordo dell'emigrante che va ma dobbiamo iniziare a conoscere e a riconnetterci con i nostri connazionali che vivono appunto un'identità particolare che è quella della doppia identità”



La tournée di "FAMILIA PAONE" è stata cofinanziata dal CRAM, patrocinata e promossa dal MIC (tournée all'estero), COMITES ROSARIO e FEDAMO (Federazione associazioni abruzzesi in Argentina).