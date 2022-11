Il Rotary Club L'Aquila e l'Univaq insieme per l'alta formazione

Lunedì prossimo, 14 novembre presso l’aula magna della facoltà di Economia dell’Università a partire dalle 11 si terrà il seminario, aperto ai giovani studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea, “Master & Job, come creare ricchezza per i nostri giovani e le imprese del territorio” organizzato dal Rotary Club L’Aquila in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila.

Master & Job è un progetto di alta formazione rivolto a laureandi e neolaureati (anche triennale) di tutte le facoltà, sostenuto dal distretto 2090 del Rotary International mediante l’erogazione di 12 borse di studio per l’accesso gratuito alla XXX^ edizione del master Ciba.

Le lezioni (on line) si terranno dal 14 febbraio al 2 aprile 2022 e toccheranno temi quali la comunicazione, l’impresa e la finanza. Per accedere alle selezioni necessarie per l’assegnazione delle 12 borse di studio, occorre inviare quanto prima una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. con allegato il proprio curriculum, non oltre il prossimo 20 dicembre, specificando nell’oggetto: “candidatura per borse di studio Rotary, progetto Master & Job”.

Ciascun candidato sarà invitato a una prova orale e una scritta (sempre online) per verificare la sua preparazione e motivazione. A tutti i corsisti, al termine del master, sarà offerta una proposta di Stage che, se svolta nel territorio, contribuirà a generare ricchezza e innovazione per le nostre imprese. Sempre ogni corsista potrà ricevere gratuitamente dal 3 aprile, per i 6 mesi successivi, un servizio di job tutor online personalizzato ai fini di orientamento e supporto alle problematiche afferenti l’ingresso nel mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.eraclito2000.it.

Il programma del seminario:

Il programma del seminario di lunedì 14 novembre si potrà seguire anche in streaming su team.microsoft.com (id riunione 330 062 393 836 – passcode rytfT8).

Alle 11 ci saranno i saluti di apertura Walter Giulietti, presidente del corso di Economia dell’Università dell’Aquila, Roberta Pace, prof. di Finanza aziendale UnivAQ, Maria Cristina Cervale, prof. di diritto privato UnivAq, Patrizia Masciovecchio, presidente Rotary Club L’Aquila, Carlo Villante, presidente commissione Azione Giovani RC L’Aquila, Massimo Casacchia, past president RC L’Aquila, Alexadra Fonzi, presidente Rotaract L’Aquila, Francesco Giansanti, referente per l’orientamento UnivAq, Davide Di Ruscio, referente Placement UnivAq, Antonella Ballone, Presidente CCIAA Gran Sasso d’Italia.

Di seguito la dott.ssa Alexadra Fonzi illusterà i contributi dei borsisti Master 2022.

Infine sono previsti gli interventi del prof.Marco Agujari, referente distrettuale progetto Master & Job Rotary Distretto 2090, di Laura Tinari, presidente giovani imprenditori Confindustria L’Aquila e di Raffaele Marola, già manager Sanofi, referente progetto Virgilio Rotary distretto 2090.