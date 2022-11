Un convegno sulla pediatria dopo la pandemia tra sfide e opportunità, al palazzo dell'Emiciclo

Si è svoto questa mattina, all’interno della sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, il convegno dal titolo “La Pediatria oltre la Pandemia: sfide e opportunità”.

La pediatra Marisa D’Andrea, ai nostri microfoni ha spiegato che il periodo pandemico con gli enormi problemi che ha causato ed il grande disagio che ha provocato, ha anche stimolato a trovare nuovi meccanismi e ancora tanti altri ne andranno trovati per risolvere i problemi complessi del nostro tempo.

La dottoressa ha citato la necessità da parte della Regione Abruzzo di organizzare sia la rete ospedaliera sia la rete territoriale augurandosi che questa operazione venga al più presto attuata, ma ha anche avanzato il bisogno di un’integrazione tra le due reti.

“I posti letto fanno la differenza, così come i punti nascita in questo caso per questo motivo questi ultimi devono essere protetti e tenuti aperti in sicurezza, anche i piccoli punti nascita che probabilmente sono destinati ad essere chiusi” Queste le parole della Pediatra.

Per quanto riguarda la natalità la D’Andrea ha dipinto un quadro positivo per il nostro territorio, poiché nonostante si rilevi una forte contrazione delle nascite bisogna considerare i movimenti migratori che stanno cambiando, molti sono infatti gli stranieri che si stanno spostando verso il nord dell’Europa, così come i cittadini che se ne vanno dalla dall'Aquila. Un altro nodo affrontato dalla dottoressa è quello della carenza del personale nei reparti e anche in sala parto.