Chiusura tratta autostradale Tornimparte - L'Aquila Ovest: notte da incubo per i cittadini di Sassa

E' stata una autentica notte da incubo quella vissuta dai residenti nella frazione di Sassa.

La chiusura del tratto autostradale tra L'Aquila Ovest e Tornimparte ha prodotto un gravissimo intasamento dell'arteria che attraversa la frazione del capoluogo.

Evidentemente le indicazioni poste dalle autorità competenti non sono state sufficienti ad evitare che i mezzi finissero per transitare nel centro della frazione con gravissime conseguenze per i residenti.

Diversi i danni prodotti alle abitazioni che si affacciano sulla centrale Via Duca degli Abruzzi, riguardanti grondaie, balconi e inferriate.

Ancora una volta si deve riconoscere la sempre maggiore urgenza per la realizzazione di quella variante al traffico che i residenti di Sassa attendono da decenni e mai realizzata.

I semafori che sono stati installati non potranno mai essere sufficienti ad affrontare definitivamente il problema del traffico nella frazione, e soprattutto si impongono immediati provvedimenti per l'eliminazione del traffico pesante da quella strada che soprattutto in prossimità della centralissima strettoia produce spesso pesanti danni alle abitazioni e agli stessi mezzi.