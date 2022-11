Turismo, “Terre della luna”. Il progetto dell’Asbuc di Forcella approvato dalla Giunta comunale

Incentivare un turismo ‘lento’, ecosostenibile e inclusivo, contribuendo alla crescita di nuove forme di imprenditorialità e allo stimolo dell’economia locale.

Con questi obiettivi l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Forcella ha presentato al Comune dell’Aquila una interessante proposta progettuale per l’attivazione di un “Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico”, utilizzando apposite risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Complementare per le aree colpite dal sisma 2009 e Centro Italia del Pnrr – contenute nella misura B.2.2.

Tale iniziativa è stata sposata dall’amministrazione e nella riunione di Giunta comunale del 10 novembre scorso è stata approvata la delibera che, di fatto, segna il primo step di un importante percorso di collaborazione tra istituzioni, realtà territoriali e comunità locali.

Il progetto, denominato “Terre della Luna” si articolerà su diverse linee di interventi, tra cui la riqualificazione della scuola di Menzano, l’implementazione di un parco giochi inclusivo e lo sviluppo di percorsi naturalistici impreziositi da pannelli interattivi che racconteranno la storia dei luoghi e dell’abitare.

L’Asbuc di Forcella ha già portato avanti nel corso degli ultimi anni azioni di sviluppo e tutela del territorio per valorizzare la completa fruizione dello stesso attraverso l’implementazione di servizi e strutture ricettive di accoglienza incastonate tra panorami mozzafiato e paesaggi incontaminati nonché dall’unico campo da golf del capoluogo abruzzese, un valore aggiunto per l’intero comprensorio.

Il nostro ringraziamento va a chi, per primo, ha creduto e sostenuto questa idea di rilancio: dal sindaco Pierluigi Biondi, al consigliere comunale Livio Vittorini sino alla consulente Marianna Centi Pizzutilli che ha messo a disposizione le sue competenze per la redazione del progetto. Asbuc Forcella (Maria serena Pacione, Presidente, Danilo Toti, Roberto De Nuntis e Gianni Tarquini, Consiglieri).