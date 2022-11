Savino Monterisi presenta "Infinito restare" a CaseMatte: tra spopolamento e comunità resistenti

Si chiama "Infinito restare" il nuovo libro del giornalista e scrittore Savino Monterisi.



Sarà presentato all'Aquila mercoledì 16 novembre, alle ore 18:15, all'interno dello spazio sociale di CaseMatte, nel parco di Collemaggio.



Alla presentazione parteciperà anche Alessandro Chiappanuvoli, anch'egli scrittore e abruzzese come Monterisi.



Cosa significa, oggi, rimanere a vivere nei paesi dell'Appennino centrale? Chi è che ha scelto di ritornare e perché lo ha fatto? C'è ancora tempo e modo di provare a immaginarsi una rinascita di luoghi che la società e la politica non considerano più prioritari nella propria agenda? A queste e ad altre domande prova a rispondersi da tempo Savino Monterisi, che dopo Cronache della restanza torna a interrogarsi tra queste pagine, iniziando una nuova ricerca emozionale sulle orme dei sentieri di montagna e tra i vicoli dei piccoli centri dell'Abruzzo montano.



Il libro è edito da Radici. In ogni pagina, e in ogni passo del suo racconto in cammino, si accompagnano così nuove istanze e vecchie conoscenze del territorio; "ritornanti" e comunità resistenti che non si sono mai arrese allo spopolamento, anziani di cui è fondamentale mantenere viva la memoria e giovani che hanno deciso di investire in nuove imprese agricole.



Infinito restare è un viaggio alla scoperta del non conosciuto a portata di mano, in cui saggistica, reportage e narrazioni si intrecciano permettendo all'autore di far (ri)scoprire il territorio e per farlo (ri)conoscere osservandolo da una nuova prospettiva.



Al termine della presentazione ci sarà un piccolo aperitivo offerto.