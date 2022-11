Il Conservatorio Casella inaugura l'anno accademico

Il nuovo anno accademico 2022/2023 del Conservatorio dell'Aquila "Alfredo Casella" verrà inaugurato martedì 22 Novembre alle ore 11:00, presso l’Auditorium del Conservatorio.

La cerimonia sarà anche l’occasione per illustrare i nuovi progetti e, più in generale, le novità della didattica di un’istituzione che è stata tra le prime a distinguersi a livello nazionale grazie all'attivazione dei nuovi dipartimenti come quello di Musiche Tradizionali e al potenziamento di altri e ben strutturati come quello di musica e nuove tecnologie. Per questo il momento di inaugurazione dell’Anno Accademico, sarà una dimostrazione dell’offerta formativa che caratterizza il conservatorio aquilano con il Concerto “Tradizioni Future” che unisce queste due eccellenze con la volontà di far interagire costumi apparentemente distanti.

La cerimonia sarà aperta dai saluti del Presidente M° Nazzareno Carusi e del Direttore del Conservatorio M° Claudio di Massimantonio alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e delle associazioni culturali dl territorio.