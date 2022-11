Il generale Figliuolo sabato all’Aquila per presentare il suo libro

Il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo sarà presente sabato 19 novembre all’Aquila, in occasione della presentazione di “Un Italiano – quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande”, il libro-conversazione tra lo stesso alto ufficiale dell’Esercito italiano e il giornalista Beppe Severgini.



Commissario straordinario per l’emergenza covid-19 dal primo marzo 2021 alla fine di marzo di quest’anno, e attualmente comandante del Comando operativo di vertice interforze, Figliuolo interverrà alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, grazie all’ospitalità del Consiglio regionale, alle ore 19, per l’iniziativa organizzata dal Comune dell’Aquila e dall’Associazione nazionale Alpini.



I saluti saranno portati dal vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, dal presidente del Comitato organizzatore “Ricordando il battaglione alpini L’Aquila”, Raffaele Vivio, e dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.



Prima dell’intervento del generale Figliuolo parlerà Fabrizio Marinelli, docente dell’università dell’Aquila e presidente della Deputazione di abruzzese di storia patria.