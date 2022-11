"Tifosi Juventini per sempre" venerdì 18 la presentazione del libro dedicato ai cuori bianconeri

Un libro per gli juventini di ieri di oggi e di sempre, per i bianconeri è un appuntamento imperdibile la presentazione del libro “Tifosi juventini per sempre” che si terrà a L’Aquila venerdì 18 novembre alle 18:00, presso lo Strange Office di via Roma 215.

Nel libro vengono narrati venti racconti che esplorano vari generi letterari, dal giallo alla fantascienza, dalla ricostruzione storica all’autobiografia, ma ogni volta a partire da una vittoria della Juventus, dal 1900 a oggi.

Un grande racconto della passione bianconera (Edizioni della Sera) a cura di Miska Ruggeri, con i contributi di tifosi bianconeri d’eccezione: Darwin Patorin, Luciano Ghelfi, Nicola Rao, Massimo Zampini e tanti altri. I protagonisti sono ovviamente i fuoriclasse che hanno indossato la maglia della Vecchia Signora, da Sivori a Platini, da Baggio a Del Piero, ma ci sono anche giocatori meno famosi eppure altrettanto capaci di regalare emozioni, per esempio Gigi De Agostini, che compare in copertina, oppure Michelangelo Rampulla, che firma la prefazione.

Un libro perfetto per chi tifa Juve, nei momenti di gloria e in quelli più oscuri, comunque fino alla fine.

Il volume sarà presentato da Miska Ruggeri, giornalista del Tg2, con Riccardo Cicerone e Alessandro Rico de La Verità (autore di un racconto su Real Madrid-Juventus 1-3 del 2018) e Roberto Santangelo.