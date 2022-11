"Grande Ma il bambino di tutti i colori" in scena sabato 19 novembre

Sabato 19 novembre alle ore 18.00 al Teatro Studio, Teatrabile di Via Ficara-Piazza d’Arti all’Aquila, ci sarà “Grande Ma Il bambino di tutti i colori” della Compagnia Casa di Creta.

Si tratta di una storia assolutamente originale che intreccia la comicità e la poesia del clown. Come sempre la Casa di Creta pone l’accento su alcuni temi delicati, come il concetto di diversità. Grande Ma – dal corpo grande ma con la mente da bambino – è un clown: un uomo-bambino, una figura tenera, imprevedibile, affettuosa ma anche indifesa davanti ai pregiudizi altrui. Una figura emblematica per i bambini per capire quanto sia importante l’accettazione della diversità.

Negli anni la Compagnia ha prodotto più di 45 spettacoli teatrali originali, condotto numerosi laboratori e corsi di formazione, Iideato progetti per biblioteche e ospedali e organizzato diversi festival e rassegne di Teatro di Strada e Teatro per Ragazzi.

Nel 2014 ha creato lo Spazio teatrale “Roots” a Catania.

Il costo del Biglietto per vedere lo spettacolo è di 7 € per gli adulti e di 5 € per soci e ragazzi