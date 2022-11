Contro la violenza di genere un convegno promosso dalla Questura

Nella massima condivisione e valorizzazione della giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, fissata dalle Nazioni Unite il 25 novembre, per questo anno la Questura dell'Aquila organizza un Convegno sul tema del contrasto alla violenza di genere, all'interno della Sala Ipogea dell’Emiciclo.

Il Convegno si terrà proprio nella giornata del 25 novembre 2022 e sarà sostenuto dal dr Danilo Di Laura, dirigente della Squadra Mobile e U.P.G.S.P., e inoltre sarà preceduto da una settimana di incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie (Liceo Scientifico “ A.Bafile”, Liceo Classico “D. Cotugno”, I.I.S. “A. D’Aosta”, I.I.S. “Colecchi- Da Vinci”) e con gli studenti della Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di L’Aquila.

L'intento è quello di divulgare al massimo il tema e le azioni di contrasto nella lotta alla violenza di genere. La Polizia di Stato di L’Aquila ritiene infatti che il progetto potrà essere un valido supporto a quanti da anni svolgono le loro attività preventive, repressive e rieducative legate al fenomeno della violenza di genere e le sue derivazioni ma, soprattutto, si prefigge quale fine ultimo, e non meno importante, di far arrivare alle vittime e a tutti coloro che sono al momento in situazioni di pericolo e di forte disagio, il messaggio che lo Stato è presente ed a loro servizio.