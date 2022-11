Il Vice Capo della Polizia, prefetto Vittorio Rizzi, presenta a L’Aquila il libro “Investigare 4.0”.

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia e l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, in occasione della giornata mondiale in memoria delle Vittime della strada, hanno organizzato per domani alle ore 16:00 a L’Aquila, presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute in via Iacobucci, l’evento “Dalla parte delle Vittime” in cui sarà presentato il libro “Investigare 4.0.

Criminologia e Criminalistica. Viaggio nel mondo delle Indagini”. Un volume che raccoglie le esperienze e gli approfondimenti di esperti della sicurezza che hanno sviluppato nel tempo e sul campo competenze e conoscenze. Saranno presenti i curatori dell’opera, Prefetto Vittorio Rizzi Vice Capo della Polizia, investigatore di grande esperienza con un percorso professionale speso nel mondo della sicurezza e Anna Maria Giannini Professore Ordinario di Psicologia Generale e Psicologia Giuridica e Forense presso l’Università di Roma Sapienza, voce autorevole nello studio dei comportamenti umani.

Con la moderazione del giornalista e scrittore Angelo De Nicola, interverranno Monica Mazza Professore Ordinario di Psicometria presso l’Università di L’Aquila, Giustino Parisse giornalista scrittore e Lorenzo Guarnieri Vice Presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di L’Aquila e del Consiglio Regionale Abruzzo.