I lavoratori del servizio mense scolastiche in sciopero il 5 dicembre

Il 5 dicembre le lavoratrici e i lavoratori addetti al servizio delle mense scolastiche scenderanno in piazza con la FILCAMS CGIL per uno sciopero, a darne notizia è Luigi Antonetti segretario della categoria.

La mobilitazione viene annunciata a seguito dell’incontro in prefettura che si è svolto l’8 novembre scorso e della manifestazione di disponibilità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici a dialogare con i dirigenti scolastici.

Queste due operazioni non hanno avuto alcun particolare riscontro, la categoria infatti lamenta un mancato intervento da parte del Comune dell’Aquila rispetto ai necessari sopralluoghi dei lavori da effettuare nelle scuole, allo scopo di stabilire un organigramma di inizio e chiusura dei lavori paventanti anche in sede di incontro dal comune.

Ricordiamo che il servizio delle mense scolastiche è disposto dal Comune di L’Aquila e gestito dalla società Vivenda Spa.

Dinanzi ad un silenzio generale le lavoratrici e i lavoratori non hanno intenzione di far passare in sordina questa situazione, per questo motivo il 5 saranno in sciopero assieme al sindacato