Mammut: aperture straordinarie e il 4 dicembre entrata gratuita

Tornano nel mese di dicembre le aperture straordinarie del Mammut per rispondere alla sempre grande attenzione sull’imponente fossile.



LE APERTURE: dalle 10.00 alle 17.00 nei seguenti giorni: 3, 4 (il 4 entrata gratuita per #domenicalmuseo), 8, 9, 10, 11, 17 e 18.



Ingresso contingentato ogni mezz’ora. Ultima entrata ore 16.30.



LE MODALITA’ DI VISITA: prenotazione obbligatoria sul sito museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it



L’accesso senza prenotazione sarà possibile solo previa disponibilità.



L’acquisto sarà formalizzato mostrando la prenotazione cartacea o su smartphone presso la biglietteria all’interno del Castello Cinquecentesco.



ALLE SCUOLE saranno riservati due turni ogni sabato, alle 9.00 e alle 9.30, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: mn- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Entrata massima consentita 50 alunni per gruppo.



BIGLIETTI: gratuito al di sotto dei 18 anni; intero € 4; ridotto € 2. Con il biglietto del Mammut sarà possibile l’entrata alla sede del Museo Nazionale d’Abruzzo in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, fino al 18 dicembre.



L’OMAGGIO: ogni bambino riceverà in regalo un taccuino del "Mammut del Castello", realizzato per l'evento.



Il MuNDA in via Tancredi da Pentima - di fronte alle 99 cannelle - sarà visitabile nei consueti orari 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00) dal martedì alla domenica.



Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti sulle attività del museo: museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it