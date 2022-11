Dalla Corte Costituzionale il NO al taglio del Parco Sirente-Velino

Oggi è una buona giornata per la natura abruzzese ed europea, a sostenerlo è la Stazione Ornitologica Abruzzese, in seguito alla notizia della bocciatura da parte della Corte costituzionale del taglio del Parco regionale Sirente-Velino.

Il provvedimento della Corte interviene sulla legge regionale dello scorso anno con la quale era stato attuato un taglio pesante al Parco in questione.

“Migliaia di ettari tornano protetti, Aquila reale, Orso bruno, Gracchio corallino e Falco pellegrino ringraziano" così l’associazione "avevamo lanciato l'allarme e poi chiesto al Governo di impugnare la norma, sconcertante l'impegno profuso dalla Regione per diminuire le tutele a un patrimonio collettivo di rilevanza europea".

Massimo Pellegrini, presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese ha commentato la notizia dicendo:

"Siamo felici per aver contribuito a ristabilire l'ordine delle priorità: la tutela della biodiversità viene prima di piccoli interessi locali, a partire da quelli dei cacciatori. L'esistenza di un patrimonio di interesse europeo e la necessità di gestirlo in maniera adeguata dovrebbe essere considerata un onore da parte della Regione e non un peso. Ovviamente bisogna investire nella tutela in termini di risorse intellettuali e materiali invece che cercare scorciatoie come quella di un taglio all'area protetta".

Augusto De Sanctis, consigliere della Stazione Ornitologica Abruzzese ha aggiunto:

"Abbiamo lanciato il primo allarme circa le conseguenze sulla biodiversità del taglio che si stava prospettando producendo una cartina inequivocabile sulle aree che la regione voleva escludere. Poi avevamo avvisato più volte la Regione dell'inopportunità di procedere a questo sconsiderato taglio del parco spiegando dettagliatamente le ragioni dal punto di vista naturalistico. Nei territori che la regione ha poi escluso e che oggi tornano protetti nidificano o si alimentano specie rarissime protette a livello comunitario, dal Gufo reale all'Aquila reale, dall'Orso bruno alla Coturnice, dal Falco Pellegrino al Gracchio corallino. Questi territori sono stati riaperti alla caccia e ad altre attività impattanti che invece sono vietate dentro un'area protetta. Fortunatamente migliaia di ettari di natura sono di nuovo tutelati."