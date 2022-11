A Castel del Monte l'ultima tappa di “Paesi Narranti… a Passi di Vita”

Giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 10.30 a Castel del Monte (AQ), in uno dei borghi più belli d’Italia, si terrà la quinta ed ultima tappa per il 2022 di “Paesi Narranti… a Passi di Vita”: un programma fittissimo di esperienze e suggestioni identitarie, con un trekking urbano ed un reading teatrale di Alessandro Chiappanuvoli e Nicola Pietrangeli sulla vita di Francesco Giuliani, il pastore poeta di Campo Imperatore; una vita di cultura, giustizia e amore per la propria terra, un uomo ed un pastore che per 50 anni ha “viaggiato insieme alla Transumanza” fra il Tavoliere delle Puglie e i pascoli estivi dell’altopiano di Campo Imperatore.

Una vita illuminata dalle sue grandi passioni: la lettura, la poesia e la scultura del legno. La giornata proseguirà con racconti di aneddoti storici castellani, una degustazione di prodotti tipici del Gran Sasso aquilano, per terminare con un emozionante slow natural concert di Flavia Massimo.

"Appuntamento per tutti giovedì 8 dicembre - fanno sapere dall'organizzazione -, per scrivere insieme l'ultimo capitolo di questo viaggio iniziato insieme a Capestrano, che ha fatto tappa a Navelli, a Raiano e Tione degli Abruzzi e che raggiungerà il traguardo d’arrivo per il 2022 a Caste del Monte, nel giorno dell’immacolata concezione.