Una tavola rotonda sulla violenza contro le donne al Centro Commerciale L'Aquilone

Si terrà mercoledì 30 novembre, alle 17.30, presso il Centro Commerciale L’Aquilone, una tavola rotonda sul tema della violenza contro le donne, dal titolo “Le mille sfumature della violenza”.

Organizzata dal Centro Commerciale nell’ambito delle iniziative perorate dall’Aquilone sulle problematiche socioculturali, la tavola rotonda, patrocinata dal Soroptimist dell’Aquila, sarà l’occasione per tornare a parlare di donne violate con interventi qualificati e di spessore, nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tanti i volti che la violenza assume prima di raggiungere le forme più estreme, tanti i segnali da decifrare che fungono da campanello d’allarme. A parlarne, Rosalba Angeloni, Primo dirigente della Polizia di Stato e Dirigente della Divisione Anticrimine; Clorinda delli Paoli, Componente Pari Opportunità Ordine degli Avvocati dell’Aquila; Marina Scipione, psicologa e Psicoterapeuta; Flavia Stara, Presidente del Soroptimist Club dell’Aquila. Modera la giornalista Michela Santoro.

Al termine della tavola rotonda, le relatrici saranno a disposizione del pubblico per domande e approfondimenti, nel corso di un aperitivo offerto dal Centro Commerciale L’Aquilone.