A L'Aquila la prima fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo

Si terrà nel Capoluogo di regione la prima edizione della fiera internazionale dei tartufi dal 9 all’11 dicembre prossimo all’interno del parco del Castello.

42 stand e 60 aziende oltre che convegni scientifici indicati e Track food per la degustazione di piatti a base di tartufo e la presenza di 10 buyer internazionali, l’evento sarà articolato in modo tale da celebrare questo prezioso prodotto abruzzese.

L’Assessore Regionale Emanuele Imprudente ha spiegato che l’intento della Regione è di promuovere quella che è una delle eccellenze abruzzesi che spesso viene valorizzata da altre regioni, “vogliamo valorizzarla noi con questa fiera internazionale del tartufo, iniziamo un percorso anche sul tartufo di internazionalizzazione con la partecipazione in questa sera di buyer internazionali, inoltre ci saranno dei master class e dei convegni scientifici. Tutto si svolgerà nel parco del Castello, una location molto bella. Cercheremo di raccontare quello che è il valore e le qualità del nostro tartufo”

Inoltre, abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Giuseppe Savini, presidente dell’ARAP, il quale ha parlato di questa iniziativa come dello sbocco naturale dell’attività che la regione Abruzzo ha già avviato, “sarà l’occasione per un momento di promozione non solo turistica ma dei prodotti e delle eccellenze di questa regione e il tartufo è uno di questi insieme allo zafferano. L’approccio della regione insieme all’ARAP è stato pensato come un approccio tecnico organizzativo, dall’inizio di quest’anno abbiamo improntato l’attività all’utilizzo dei sistemi di business intelligence e business analisi’s per capire le fette di mercato che potevano essere aggredite dei nostri prodotti, poi abbiamo cercato i modo per portarli in questi paesi questa. Sarà un’occasione unica poiché oltre agli espositori ci saranno anche quelli che contano cioè i buyer internazionali"