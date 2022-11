29° edizione della rassegna dell'associazione musicale Athena tante sorprese tra UNIVAQ e Conservatorio

Tra l'1 e il 7 dicembre una serie di incontri promossi dall’Associazione Musicale Athena in collaborazione con l’Università degli studi di L’Aquila e Il conservatorio di Musica A.Casella.

La rassegna giunta alla 29a edizione avrà luogo presso l’auditorium Shigeru-ban del Conservatorio A.Casella nei giorni 1-2--7 dicembre 2022. Il programma è incentrato sul rapporto tra musica e letteratura del periodo romantico in particolare sulla figura di Cesar Franck di cui ricorre il 200° anniversario della nascita ,nel suo legame con la letteratura e la filosofia con la partecipazione di musicisti che svolgono attività in Italia e all’estero.

La rassegna costituisce un appuntamento tradizionale ormai consolidato che ha ottenuto entusiastici consensi, suscitando l’interesse del pubblico e contemplato il coinvolgimento di importanti figure rappresentative del mondo musicale a livello solistico, sia lirico che strumentale e letterario, con la presenza di critici musicali ,musicologi molto conosciuti e con l’apporto significativo dei docenti dell’Università dell’Aquila e del Conservatorio A.Casella.

Verrà inoltre messo in luce il rapporto tra FRANCK e i grandi scrittori e poeti del periodo da V.HUGO a M.PROUST (di cui ricorre tra l’altro il centenario della morte)che non hanno bisogno di presentazioni, a HONORE’ DE BALZAC tra i più importanti scrittori francesi. Vi sarà la partecipazione dei docenti universitari LUCIANO PELLEGRINI docente di Letteratura Francese e Massimo FUSILLO docente di critica letteraria e letterature comparate dell’Università degli studi dell’Aquila e della prof.ssa DANIELA MACCHIONE docente di storia della Musica presso il Conservatorio A.Casella .

La rassegna di quest’anno avrà un respiro internazionale con la presenza di musicisti come DOMINIKA ZAMARA , che si esibita in tutto il mondo anche al Metropolitan di New York ,soprano polacca di fama internazionale ospite delle sale da concerto di tutto il mondo e solista con i più famosi direttori. Si esibirà con il pianista e direttore d’orchestra PAOLO SCIBILIA che ha all’attivo 700 concerti in Italia e all’estero come solista e accompagnatore di famosi cantanti.

Il 2 dicembre sarà ospite il violinista spagnolo JOAQUIN PALOMARES uno dei più quotati violinisti del panorama europeo che ha debuttato a 15 anni con il concerto per violino di Beethoven .El Pais ha scritto di lui “violinista dalla tecnica straordinaria dal suono potente ed incisivo che ha imposto in ogni momento la legge del virtuoso”. Solista con i virtuosi della Filarmonica di Berlino,ha collaborato con Lorin Maazel. Si esibirà con il pianista SEBASTIANO BRUSCO ospite delle più importanti sale da concerto. A seguire il QUINTETTO DEL CONSERVATORIO A.CASELLA formato dal pianista MONALDO BRACONI che collabora con il quartetto della Scala e I Cameristi di S.Cecilia ,con i colleghi del conservatorio che eseguono concerti in Italia e all’estero. CARMINE GAUDIERI violino,ANDREA PETRICCA violino,SABATINO SERVILIO viola,MATTEO SCARPELLI violoncello .Per richiedere informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .