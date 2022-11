Il Teatro Stabile d'Abruzzo presenta la stagione teatrale di Stand Up Comedy

Il Teatro Stabile d’Abruzzo ha presentato la nuova stagione teatrale dedicata al genere “Stand Up Comedy”.



Il direttore Giorgio Pasotti, felice della massiccia presenza in teatro del pubblico aquilano, ha annunciato un cartellone, da gennaio ad aprile 2023, pieno di risate con “comedian” seguitissimi sui social e nei canali di YouTube.



Presente alla conferenza stampa il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che ha espresso soddisfazione per la collaborazione dello Stabile con l'Amministrazione Comunale, sottolineando come il TSA sappia superare i traguardi che raggiunge e rinnovarsi continuamente nei linguaggi e nelle proposte scommettendo anche sul pubblico più giovane.



Arrivano a L’Aquila per 5 serate live nomi conosciuti e nuovi incredibili talenti del genere oramai di tendenza in tutto il mondo.

Carmine Del Grosso, Daniele Tinti, Filippo Giardina, Velia Lalli e Daniela Baldassarra saranno sul palco dell’Auditorium del Parco di L'Aquila, armati del solo microfono, e si rivolgeranno direttamente al pubblico, in un rapporto diretto, per parlare dei più scottanti temi dell’attualità.



Ancora una nuova offerta per il panorama culturale cittadino con la Stand Up Comedy, un genere per chi ha qualcosa da dire, in piedi, senza maschera teatrale e senza personaggio, dove l’attore apostrofa i presenti senza alcuna mediazione.



I biglietti, costo € 10,00, saranno in vendita nel circuito www.ciaotickets.com, raggiungibile anche dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it, dal giorno 30 novembre 2022 alle ore 15,00.