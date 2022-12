Arriva l'AperiSegno: l'aperitivo inclusivo per scoprire la lingua dei segni

E' in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 dicembre, che si svolgerà a L’Aquila “AperiSegno con il Vermuttino”, aperitivo inclusivo organizzato dall’Ente Nazionale Sordi dell’Aquila.



L’iniziativa, la prima di questo tipo in città e a cui sono invitate a partecipare persone sorde e udenti, vuole essere un’esperienza all’insegna della condivisione, un modo divertente per scoprire la LIS e il mondo dei sordi in occasione di un gustoso aperitivo.



In una cornice allegra e stimolante, guidati da persone sorde e interpreti, ci si metterà alla prova sperimentando una nuova lingua.



Che si tratti di presentarsi oppure di ordinare da bere, i partecipanti sperimenteranno attraverso la LIS, in modo informale e divertente, l’interazione tra sordi e udenti.



L’evento, reso possibile grazie alla preziosa disponibilità del locale “Il Vermuttino”, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordità e le problematiche ad essa correlate e sulla Lingua dei Segni italiana.



L’appuntamento è per sabato 3 dicembre alle ore 11,30 presso “Il Vermuttino” in Corso Vittorio Emanuele II n. 143, a L’Aquila.