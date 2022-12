Nelle scuole abruzzesi la terza edizione de “Hubruzzo Educational - Debating Championship 2023”

Per il terzo anno consecutivo, la Fondazione Hubruzzo, in partnership con l’Associazione RATI e la SNDI (Società Nazionale Debate Italia), propone agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado dei corsi di formazione sul Debate, una metodologia didattica innovativa che consiste in un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato.

Prenderà il via a breve, infatti, la terza edizione di “Hubruzzo Educational - Debating Championship 2023”, che prevede un ampio percorso di formazione e un torneo finale. La Fondazione Hubruzzo opera in accordo al principio di responsabilità sociale d’impresa e la sua missione è quella di valorizzare il sistema imprenditoriale abruzzese eccellente e ispirato dai principi di responsabilità, sostenibilità e umanesimo, di raccontare il comparto industriale attraverso gli imprenditori che hanno saputo «leggere» i territori utilizzando al meglio le loro vocazioni, di condividere buone pratiche di sviluppo locale e di attrarre talenti.

Il Dott. Marcello Vinciguerra, Managing Director di Honda Italia e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Hubruzzo, evidenzia le ragioni per cui la Fondazione ha voluto offrire agli studenti e alle studentesse l’opportunità di formarsi nel Debate:

“siamo convinti che il dibattere in base a regole sia un’attività che favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva e la democrazia deliberativa, e delle abilità trasversali indispensabili per il mondo del lavoro del 21° secolo: Critical Thinking, Creative Thinking, Cooperation, Communication”.

Il prof. Matteo Giangrande, Direttore della Società Nazionale Debate Italia, illustra il programma della Fondazione sul debate:

“i corsi sono 16, per un totale di circa 200 ore di formazione, coinvolgeranno più di 300 corsisti, tra docenti e studenti. I corsi saranno tenuti da esperti di Debate nazionali e internazionali, sia in lingua italiana che in lingua inglese. A fine maggio 2023 si disputerà a Pescara, presso il Liceo scientifico “G. Galilei”, il torneo “Hubruzzo Educational - Debating Championship 2023”, giunto alla sua terza edizione, che vedrà gli studenti e le studentesse protagonisti di dibattiti su tematiche complesse di attualità, inerenti le scelte di politica energetica e ambientale”.

La relazione tra mondo imprenditoriale e mondo scolastico è facilitata dall’attività dell’Associazione RATI. Il suo Presidente, Giovanni Di Fonzo, sottolinea come i primi corsi, che partiranno questa settimana e che saranno svolti nel Polo Liceale “Mattioli” di Vasto e nell’Istituto di Istruzione Superiore “De Titta-Fermi” di Lanciano, saranno “in lingua inglese e tenuti da formatori madrelingua e internazionalmente riconosciuti (della Soas Debating Society della University of London)”.

Convinta è stata l’adesione al progetto da parte delle scuole: la Dirigente Scolastica del Polo Liceale “Mattioli” di Vasto sottolinea come “il compito della nostra scuola è quello di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze di cittadinanza. Offriamo la possibilità di praticare il Debate per sviluppare le competenze dialogiche in un’ottica di confronto costruttivo e rispettoso dell’altro”.