L'Abruzzese fuori sede a Tornimparte per presentare "Rime Toscibili"

Gino Bucci, ideatore, tra l’altro, della seguitissima pagina Facebook L’Abruzzese fuori sede, arriva a Tornimparte per la presentazione del suo libro Rime Toscibili.

Innamorato dell’Abruzzo, ironico, divertente, Gino Bucci ha condensato nel suo libro molti dei temi trattati si sui social, ma anche nel corso di seguitissimi incontri “dal vivo”.

l libro hanno contribuito due istituzioni della cultura abruzzese recente, Donatella Di Pietrantonio e Remo Rapino, entrambi recenti vincitori del premio Campiello.

A Tornimparte i preparativi sono in corso da tempo: la Pro Loco ha curato l’organizzazione mentre il noto ristorante “La Cascina per un Sogno” ha messo a disposizione gratuitamente i locali.

L’appuntamento, quindi, è fissato per Giovedì 8 dicembre, alle 17:30 presso La Cascina per un Sogno, l'ingresso è libero, per una serata che si preannuncia ricchissima di sorprese!