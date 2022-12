Franco Narducci e Carlo Mantini vincono la XXV edizione del Vernaprile di Teramo

Si è svolta domenica 4 dicembre la cerimonia di premiazione della XXV edizione del Concorso di poesie e canzoni dialettali "Vernaprile" promosso dalla Associazione Culturale Fratellanza Artigiana di Teramo.

Prima classificata della sezione B del Concorso, quella destinata alle nuove canzoni, è risultata "Sta pé nasce ju Rre". I versi in lingua aquilana e forma poetica sono stati composti da Franco Narducci, scrittore e autore teatrale di molti testi in vernacolo e non solo, e testimoniano il senso popolare del Natale: fra le cose più semplici e più umili sta per nascere il "Rrre".

La musica è composta da Carlo Mantini, realizzando una partitura per coro a quattro voci miste che esalta i versi, attraverso sonorità e ritmi pastorali che rimandano alla tradizione musicale natalizia. Durante la cerimonia di premiazione, alla quale ha portato il saluto anche il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, alla presenza dei premiati in tutte le sezioni, numerosi poeti e i tanti partecipanti all'edizione del Concorso, la Corale Gran Sasso, diretta dallo stesso Carlo Mantini, ha presentato il brano in prima esecuzione assoluta, riscuotendo plauso e consensi.

Il Presidente dell'Associazione teramana Antonio Crocetti e il presidente della commissione giudicante Pasquale Di Menco, hanno sottolineato l'importanza della nuova creatività di qualità, legata ai tanti dialetti d'Abruzzo, un patrimonio da proteggere e da salvare. L'auspicio per il futuro è di avere tanti nuovi brani, giovani autori e cultori del vernacolo. La Corale presenterà all'Aquila il nuovo brano all'interno della prossima Cantata di Natale domenica 11 dicembre.