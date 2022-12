Le Mamme per L'Aquila si preparano al Natale, tra gli eventi Babbo Natale alla libreria Colacchi

L’Associazione Mamme per L’aquila, nel pomeriggio di sabato 10 e nella mattinata di domenica 11 all'interno della libreria Colacchi in Corso Vittorio Emanuele II, 5, presenterà il suo evento natalizio ricco di novità e con un Babbo Natale nelle vesti di Super Star.

Da molti anni ormai, l’Associazione Mamme per L’Aquila, si è resa protagonista durante le festività natalizie dell’organizzazione di eventi dedicati ai bambini e alle loro famiglie con l’intento di riportare socialità e senso di appartenenza ai luoghi del centro storico tornati fruibili dopo il sisma. Con passione e dedizione ha sempre cercato di creare sinergie locali con altre associazioni, commercianti, scuole, palestre, associazioni sportive, scuole di canto, ballo e teatro che sono il cuore pulsante di questa città proponendo sempre attrazioni diverse per i più piccini, il nostro futuro.

L’Associazione Mamme per L’Aquila e la libreria Colacchi, un luogo storico per i cittadini aquilani, sono pronti così ad accogliere i bambini e le loro famiglie, sabato 10 dicembre dalle 16:00 alle 20:00 e domenica 11 dicembre dalle 10:30 alle 13:00, in un connubio di tradizione, cultura e divertimento.

Babbo Natale sarà a disposizione per foto, autografi e firma copie dei libri natalizi e non mancherà la classica postazione degli Elfi che aiuteranno i bambini a scrivere le magiche letterine e ad imbucale.

Sabato 10 alle 17:00 ci sarà lo Spettacolo Gran Teatro Burattini su prenotazione.

Domenica 11 alle 11:00 ci sarà lo Spettacolo Magie di Natale Show su prenotazione.

Inoltre, nelle giornate di giovedì 8 dicembre (dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30) e venerdì 9 dicembre (dalle 11:30 alle 13 e dalle 6:30 alle 19:30), L’Associazione Mamme per L’Aquila sarà presente presso la libreria Colacchi per rinnovare la Card Mamme per L’Aquila con la quale si potrà accedere agli spettacoli gratuiti ed avere molti vantaggi esclusivi durante le attività 2023.