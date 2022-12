La "Corale 99" nella chiesa di S.Silvestro con la Messa dell'Alba

Appuntamento con la musica d’ “autore” sabato 10 dicembre alle ore 18.30 nella Chiesa di San Silvestro a L’Aquila.

Dopo Teramo e Pescara, attesissimo appuntamento per la prima esecuzione assoluta nel capoluogo abruzzese, della “Sunrise: Symphonic Mass for Choir and String Orchestra (Messa dell’Alba)”, Messa sinfonica per coro a otto voci ed orchestra d'archi, composta dal norvegese Ola Gjeilo.

Si tratta di un importante progetto artistico che prevede esecuzioni nelle 4 provincie abruzzesi. L’opera, suggestiva e in alcuni tratti trascinante, è una composizione dalle armonie moderne ma sempre orecchiabili e gradevoli, una sorta di viaggio ideale che partendo dal cielo ed attraverso il punto di contatto dell'alba, giunge sulla Terra.

Farà gli onori di casa la “Corale Novantanove”, diretta dal M° Ettore Maria Del Romano. La compagine corale aquilana sarà affiancata dal “Coro delle 9 di Pescara”, sempre diretta dal M° Ettore Maria Del Romano e dalla Schola Cantorum “S. Zimarino” di Chieti, direttore M° Gabriele Di Iorio. I tre cori riuniti, accompagnati dall’ Orchestra da Camera “B. Marcello” di Teramo (M° Gianfranco Lupidii), saranno diretti dal M° Gabriele Di Iorio.