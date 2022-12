Ecco le iniziative del MuNDA per il ponte dell'8 dicembre

Nel lungo ponte dell’8 dicembre il MuNDA, in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, sarà comunque aperto nei consueti orari: 8.30/19.30.



Ultima entrata ore 19.00. Biglietto intero 4 €, ridotto 2, gratuito al di sotto dei 18 anni



Aperture straordinarie del Mammut, al Castello Cinquecentesco, nelle giornate dell’ 8, 9, 10 e 11 con orario 10.00/17.00, con ingresso contingentato ogni mezz’ora e ultima entrata ore 16.30. (Prenotazione obbligatoria sul sito museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it)



L’accesso senza prenotazione sarà possibile solo previa disponibilità alla biglietteria all’interno del Castello Cinquecentesco. Biglietto intero 4 €, ridotto 2, gratuito al di sotto dei 18 anni



Invece per sabato 10 alle ore 17.30 in programma al MuNDA il concerto del trio Gianluca Lusi, Luigi Masciari e Simone Zanchini per la presentazione del nuovo album “Gone”, con entrata gratuita fino a capienza