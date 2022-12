15 e 16 dicembre a L'Aquila il Convegno internazionale su Margherita D'Austria

Presentato questa mattina a L’Aquila l’evento "Margherita d'Austria (1522-1586) nelle reti d'Europa: pratiche politiche e iniziative culturali", previsto il prossimo 15 e 16 dicembre e organizzato dall'Università degli Studi dell'Aquila con il contributo del Comune dell'Aquila e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila e il patrocinio della Deputazione abruzzese di storia patria e dell'Istituto di storia dell'Europa mediterranea.



Il convegno è parte integante delle celebrazioni per il V centenario dalla nascita di Margherita d'Austria promosse dal Comune dell'Aquila.



“Questo convegno porterà a L’Aquila i massimi esperti della storia di Margherita D'Austria e l’organizzazione di questo momento sta a rappresentare un lavoro intenso e sempre più sinergico tra le istituzioni cittadine per valorizzare gli aspetti salienti della nostra cultura storica” afferma Edoardo Alesse, rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila.



“La valorizzazione di Margherita d’Austria era già all’interno del nostro dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura” dichiara il sindaco Pierluigi Biondi “Questo convegno internazionale segna un momento fondamentale, la riscoperta della figura di Margherita a livello nazionale. Grazie all’Università dell’Aquila per il livello di collaborazione raggiunto e con la Fondazione Cassa di risparmio e la Deputazione di Storia Patria per il supporto costante. Ringrazio anche la Professoressa Silvia Mantini per l’opera di ricerca e divulgazione sulla figura di Margherita, che è stata una delle donne più importanti nella storia d’Europa ma che è ancora troppo poco valorizzata rispetto alla centralità che ha avuto”.



“Margherita d’Austria” sottolinea Domenico Taglieri “è stata una figura di regnante moderna e carismatica che ha amato moltissimo L’Aquila e il territorio abruzzese dal momento in cui ne divenne governatrice. A cinquecento anni dalla nascita, la città capoluogo d’Abruzzo la celebra con un convegno sostenuto dalla Fondazione Carispaq, dall’altissimo profilo scientifico, necessario per ricucire un periodo che fu di crescita economica, sociale e culturale per il nostro territorio”.



Al convegno del 15 e 16 dicembre, i cui contenuti e interventi confluiranno in una pubblicazione, interverrà anche una rappresentante del Museo di Oudenarde, città di nascita di Margherita d’Austria, in vista di prossime collaborazioni.



Il convegno si realizzerà grazie ai contributi dell’Università e del Comune dell’Aquila, del Dipartimento di Scienze Umane e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, e si svolgerà sotto il patrocinio della Deputazione Abruzzese di Storia Patria e dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea.



Il convegno si svolgerà nell’aula magna “A.Clementi” del Dipartimento di Scienze umane (DSU) di UnivAQ, in viale Nizza 14.