Incontro pubblico sulle politiche climatiche ed energetiche il 17 dicembre

Energie per un nuovo clima, questo il tema dell’incontro aperto al pubblico che si terrà sabato 17 dicembre a L'Aquila.

Organizzato da Paolo Della Ventura, ambasciatore del Patto europeo per il Clima della Commissione europea, l’incontro vedrà la partecipazione di Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani, specializzato in politiche climatiche e ambientali, e Gianluca Ruggieri, ricercatore dell'Università dell'Insubria, esperto in politiche energetiche.

“Nell'incontro -anticipa Della Ventura- parleremo del quadro climatico ed energetico inserito nel nuovo contesto mondiale, anche alla luce dei risultati della COP27, la Conferenza ONU sul cambiamento climatico, tenutasi a Sharm El Sheikh”.

Ci sarà, inoltre, un contributo in video di Carlo Carraro, rettore emerito di Ca’ Foscari di Venezia e vicepresidente del gruppo di lavoro III (WGIII) dell'IPCC, il gruppo di lavoro sulla Mitigazione.

“Un incontro preparato da mesi - prosegue Della Ventura - e a cui tengo molto: perché sarà proprio a L’Aquila e perché Cotugno e Ruggieri sono persone estremamente competenti nelle materie e nelle politiche sulle quali dovrebbero centrarsi le politiche di sviluppo nazionali, continentali e mondiali. Non domani, ma già da oggi, per evitare conseguenze catastrofiche delle quali la scienza mondiale del clima, di cui Carraro è componente importante, ci sta avvisando sempre più spesso e con sempre maggiori e allarmanti dati. Sappiamo però anche che la trasformazione, la transizione ecologica ed economica è possibile già oggi: ci sono già le tecnologie, in particolare quelle legate alle energie rinnovabili; quello che manca è la volontà politica. Ma dobbiamo agire velocemente”.

Nel corso dell'incontro sarà presentato anche "Primavera ambientale", il saggio di Cotugno, pubblicato nello scorso ottobre.

L’incontro, aperto al pubblico, si terrà a L'Aquila il prossimo 17 dicembre alle 16:30, presso la Sala Rossa del GSSI in viale Crispi, 7 (ex Isef) ed è stato anche registrato come Evento satellite del Patto europeo per il clima della Commissione europea, sul sito istituzionale: https://climate-pact.europa.eu/events/satellite-event-energie-un-nuovo-clima-energies-new-climate-2022-12-17_it