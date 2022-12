Il 14 dicembre la presentazione del volume "L'Europa di Gramsci. Filosofia, letteratura e traducibilità"

Mercoledì 14 dicembre ore 17:30 a L'Aquila, all'interno della libreria / laboratorio “Radici" in via Leosini 6, verrà presentato il libro "L’Europa di Gramsci. Filosofia, letteratura e traducibilità", a cura di Lelio La Porta e Francesco Marola, con una prefazione di Guido Liguori, appena edito da Bordeaux Edizioni per la collana della International Gramsci Society Italia.

Oltre al curatore del volume Francesco Marola, ricercatore di Letteratura tedesca, interverranno al dibattito altri docenti dell’Università dell'Aquila: Maria Giovanna Fusco, Prof.ssa di Lingua e traduzione inglese; Edoardo Puglielli, ricercatore di Storia della pedagogia; Luca Zenobi, Prof. di Letteratura tedesca.

I saggi raccolti nel volume analizzano la ricezione della cultura filosofica e letteraria europea nell’opera di Antonio Gramsci. Essa caratterizza fortemente l’originalità del pensiero gramsciano, ricco di influenze eterodosse rispetto alla tradizione del socialismo italiano e del marxismo positivista: una particolare lettura di Marx stesso, dell’idealismo tedesco, del soggettivismo di Sorel e Bergson, del rapporto tra teoria e prassi in Lenin.

Al contempo, nel campo critico-letterario e traduttivo (in cui Gramsci si esercitò sia in carcere sia negli scritti giornalistici giovanili), spiccano le riflessioni sul significato sociale dell’opera di Goethe, di Dostoevskij, Kipling e Dickens, del teatro di Ibsen.

Vengono trattati inoltre, nei saggi che compongono il volume, la critica del senso comune nel romanzo d’appendice di Dumas e Sue, del pragmatismo e dell’empirio-criticismo; i punti di contatto col marxismo contemporaneo di Bogdanov e di Lukács; la riflessione sul linguaggio e sulla traducibilità dai vasti risvolti teorici, nonché direttamente politici.

Nella produzione gramsciana si può dunque riscontrare la concezione di una profonda unità dialettica della cultura europea: pur passata al vaglio della critica politica e culturale, nella lotta per una nuova egemonia.

Saggi di Derek Boothman, Fortunato Cacciatore, Mimmo Cangiano, Paolo Desogus, Gianni Fresu, Marco Gatto, Noemi Ghetti, Giuseppe Guida, Lelio La Porta, Pietro Maletese, Lavinia Mannelli, Lorenzo Mari, Francesco Marola.

L’evento è a ingresso libero. Per garantire un ambiente intimo e tranquillo, è gradita la prenotazione scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome e numero di posti da riservare.