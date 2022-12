Andrea Delogu al TSA con lo spettacolo "40 e sto"

Per la Stagione Teatrale Aquilana 2022/2023, il prestigioso cartellone di ospitalità del Teatro Stabile d’Abruzzo, arriva al Ridotto del Teatro Comunale di L’Aquila Andrea Delogu con il nuovo spettacolo “40 E STO” che sarà rappresentato martedì 13 dicembre alle ore 21,00 (Abbonamento Turno A), mercoledì 14 dicembre alle ore 17,30 (Abbonamento Turno B) e mercoledì 14 dicembre alle ore 21,00 (Abbonamento 6x Turno C).

“40 E STO”, testo di Alberto Caviglia, Andrea Delogu e Rossella Rizzi con la regia di Enrico Zaccheo, è una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo con Stefano Francioni Produzioni. Lo spettacolo, divertente e folle, racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale… Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.

In questo sorprendente viaggio, Andrea si metterà a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi.

Trasversale, pungente, stravagante. Andrea Delogu non le manda a dire. E ce n’è per tutti, giovani e meno giovani, uomini e donne, madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time.

Biglietti dal sito www.teatrostabile.abruzzo.it o dal portale www.ciaotickets.com, informazioni Botteghino TSA 0862 410956 / 3485247096.