L'Amministrazione dei domini collettivi dei beni di uso civico di Preturo, riunisce l'assemblea dei soci.

Finalmente dopo due anni di assenza l’Amministrazione del Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico inizia il suo percorso portando nell’Assemblea il risultato dei primi due anni dalla sua costituzione. Lo farà sabato 17 alle ore 18 presso i locali del Centro Polifunzionale in Cese di PRETURO in via Vittorio De Sica.

Nell’assemblea alla quale sono state invitate le massime cariche istituzionali Comunali e i presidenti delle Amministrazioni Separate del Comune dell’Aquila si analizzeranno i risultati dei primi due anni di gestione rispetto al programma di mandato con il quale il Consiglio è stato eletto. Nel dettaglio si analizzeranno i risultati economici, le attività portate a termine, le attività in corso e ancora quelle in programma da attivare