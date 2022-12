La Onlus Antonio Padovani presenta un coinvolgente progetto, dal titolo “Sui passi di Madama Margherita”

Nei giorni scorsi, abbiamo presentato come Onlus Antonio Padovani un progetto che ci ha molto coinvolto, dal titolo “Sui passi di Madama Margherita”, elaborato in occasione del cinquecentenario dalla nascita di Margherita D’Austria, presenza estremamente rilevante nella storia dell’Aquila.

Sono molti gli eventi dedicati a Margherita in questo fine 2022, proprio in occasione di questa ricorrenza e della rilevanza della figura della Duchessa per la storia aquilana e non solo. Al nostro progetto abbiamo provato, e speriamo di esserci riusciti, a dargli tuttavia alcune peculiari caratteristiche che ci hanno convinto a portarlo avanti con determinazione ed entusiasmo. “Sui passi di Madama Margherita” è anzitutto un carinissimo volume e una piccola opera d'arte. È inoltre un opuscolo sui luoghi iconici della Duchessa all'Aquila.

È altre cose ancora, ma tutte sinergicamente finalizzate ad un obiettivo: promuovere un turismo di qualità all'Aquila attraverso una originale rievocazione della figura di Margherita. Il progetto vuole offrire un contributo editoriale, turistico e pubblicitario sia ai cittadini aquilani sia e soprattutto ai turisti desiderosi di conoscere meglio questa importante figura e la nostra Città.

Viene proposto un originale percorso a piedi nel cuore del centro storico e toccando i luoghi vissuti dalla Governatrice, che sono per lo più i luoghi più amati dagli aquilani, con l’accompagnamento di una guida turistica di provata esperienza. Il percorso si svilupperà attraverso tappe successive, come impostato nella pubblicazione prodotta ad hoc nell'ambito del Progetto stesso.

Un coinvolgente percorso emozionale che farà rivivere i quarti, le atmosfere, la cultura, i personaggi, la gastronomia dell’Aquila del XVI secolo. È inclusa la visita guidata al Museo Maxxi. L’Aquila e, a seguire, i visitatori avranno il tempo libero per degustare le specialità culinarie tipiche della Corte di Margherita e riproposte dai ristoratori coraggiosi che hanno aderito al nostro progetto. È un progetto dunque diverso dalla mera pubblicazione o dalla semplice rievocazione.

Il progetto non finisce oggi ma inizia oggi e si svilupperà nell'arco dell'intero prossimo anno. Vogliamo promuovere, con il coinvolgimento degli operatori turistici, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali, artistici e paesaggistici del territorio aquilano da parte dei cittadini dell’Aquila, dei turisti e dei tour operator nazionali.

Rivolto sia ad un pubblico adulto che di giovani e di studenti, il progetto si propone di sensibilizzare l’attenzione e l’interesse per la città Capoluogo e per il suo territorio nonché per il suo importante patrimonio immateriale al fine di contribuire alla sua promozione nel modo più ampio possibile. Vogliamo promuovere L'Aquila catturando un turismo culturale e di qualità, che valorizzi la nostra bellissima Città in tutto il suo splendore che viene da una storia ricca ed antica.

Ringrazio di nuovo gli autori del volume “Sui Passi di Madama Margherita”, Carla Canali curatrice dei testi e delle ricerche storiche, Marco Sciame curatore delle illustrazioni e Francesca Falli che ha progettato e curato tutta la parte grafica del volume. Un ringraziamento speciale, inoltre, a Piero Carducci factotum del progetto e ai nostri ospiti d'onore: il docente di storia dell’arte Giuseppe D’Annunzio che ha moderato gli interventi ed Alessio Musella redattore, editore e curatore d’arte che ha presentato l’originale opera della Pop Artist Francesca Falli che, come è accaduto a molti artisti, espone in tutto il Mondo ma è un talento tuttora poco conosciuto all'Aquila.

Un’opera in chiave Neo Pop dedicata a Margherita d’Austria. E infine un ringraziamento all’Assessore del Comune dell’Aquila, Paola Giuliani, per il suo intervento e per la sua puntuale partecipazione ai nostri eventi. Gli autori ci hanno illustrato come sia stato possibile unire le sinergie e dare vita a questa nostra complessa iniziativa che spero raccolga il favore dei cittadini aquilani e delle centinaia di turisti che porteremo sui passi di Margherita attraverso convenzioni ad hoc con i principali tour operatori.